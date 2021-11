Het was even billenknijpen, maar filmfestival Idfa gaat van start

Maar de paniek bleek achteraf niet nodig, want de bioscopen blijven open. En was het festival vorig jaar alleen online te volgen, deze keer wordt alles weer een beetje als vanouds zegt Van 't Hullenaar. "Dat wil zeggen: we kunnen de zalen in. Maar we hebben natuurlijk wel allerlei maatregelen genomen. We hebben een bezetting van tachtig procent, dus de zalen zullen niet helemaal afgeladen vol zijn. We hebben ook minder voorstellingen, zodat mensen makkelijker in en uit kunnen lopen. Zo kan er afstand gehouden worden. Dus er zijn aanpassingen, maar in de kern is het weer een Idfa als vanouds."

Openingsfilm

Idfa opent morgenavond met de documentaire 'Four Journeys' van de Chinese Amsterdammer Louis Hothothot (echte naam: Louis Yi Liu). De filmmaker werd in 1986 in China geboren. Hij was het tweede kind van zijn ouders, en dus illegaal. Want in China gold in die tijd een eenkindpolitiek. De ouders van Louis werden zwaar gestraft door het Chinese regime. Louis - die sinds 2012 in Nederland woont - zoekt met zijn camera zijn familie in China op. "Ik dwong ze om met me te praten over hun traumatische verleden. Om zich open te stellen. Dat is uiteindelijk gelukt. Langzaam kwamen we weer dichter bij elkaar, en konden we oude wonden genezen."