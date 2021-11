Bouw Woon Leef Aflevering: Anti-Stad krijgt Smoel

In deze aflevering van Bouw Woon Leef spreken we met erfgoedspecialist van de gemeente Almere Ariadne Onclin over het erfgoed in de stad. Want ondanks het korte bestaan van Almere is dat er wel degelijk te vinden! Programmadirecteur Almere Centrum Danny Louwerse vertelt over de ambitieuze bouw-en ontwikkelingsplannen die de stad de komende jaren te wachten staat. Gebiedsontwikkelaar Nanet Schaap vertelt over de bouw van wooncomplex HIGHnote, waar starters straks betaalbaar in een levendig stukje Almere kunnen wonen.