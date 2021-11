Politie zoekt specifieke getuige in zaak oorlogsmisdrijven Binnenlandse Oorlog Suriname

De politie heeft in oktober een 55-jarige man aangehouden die verdacht wordt van oorlogsmisdrijven tijdens de burgeroorlog eind vorige eeuw in Suriname. In het opsporingsprogramma Bureau 020 laat de politie weten op zoek te zijn naar een man die een belangrijke getuige kan zijn in deze zaak. De verdachte en de getuige spraken elkaar in 2016 in West.

Het Surinaamse Nationaal Leger streed tussen 1986 en 1992 onder leiding van Desi Bouterse tegen het zogeheten Junglecommando van Ronnie Brunswijk. Tienduizenden inwoners sloegen op de vlucht en honderden onschuldige burgers werden gedood.

De verdachte, die in oktober is aangehouden, heeft aangegeven dat hij destijds lid was van de Infanterie van het Nationaal Leger van Suriname en dat hij in die periode bij de commando's zat. In juni 1987 heeft hij meerdere mensen gedood, zo heeft hij aan anderen verteld. Hiervan is ook aangifte gedaan. Naar aanleiding hiervan is het Openbaar Ministerie een onderzoek gestart.

Kinkerstraat

De man waarmee de politie in contact wil komen, loopt de verdachte ruim vijf jaar geleden tegen het lijf in Amsterdam. "De getuige die wij zoeken loopt in april 2016 op de Kinkerstraat. Hij herkent de verdachte als degene die familieleden van hem heeft doodgeschoten tijdens de zuiveringsacties in het Brokopondogebied in 1987 en spreekt hem hier in het Surinaams op aan", zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam.