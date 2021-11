Verdachte bedreigt klant en richt vernieling aan in drogist in Zuid

Twee weken de tijd krijgt hij om zich te melden bij de politie. Een jongen die begin augustus in een drogist aan de Van Woustraat een klant heeft bedreigd en daarna een vernieling heeft aanricht. In het opsporingsprogramma Bureau 020 toont de politie onherkenbare beelden van de verdachte en roept hem op zich zo snel mogelijk te melden.

"De verdachte is waarschijnlijk minderjarig en daarom krijgt hij twee weken de tijd om zich bij ons te melden. Doet hij dit niet, zal hij herkenbaar in beeld worden gebracht", zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam.

Het is druk in de drogist op woensdag 4 augustus. Rond 11.30 uur komt de verdachte de winkel ingelopen. Hij pakt een blikje drinken en gaat in de rij staan. Het is hem iets te druk bij de kassa en laat dat blijken door een opmerking te maken. De jongen zet zijn mandje op de grond en geeft die een harde duw en schuift hem door het gangpad. "Het slachtoffer, een andere klant, spreekt de jongen aan op zijn gedrag. Er ontstaat een discussie waarbij de verdachte dreigende taal uitslaat. Hij komt dicht op haar staan en dreigt het slachtoffer met het blikje te slaan of het op haar te gooien."