Aantal positieve coronatesten in week tijd met meer dan vijftig procent gestegen

Het aantal positief geteste mensen in de stad is in een week tijd met meer dan vijftig procent gestegen. In totaal testten er 4.073 Amsterdammer positief op het coronavirus.

Het gaat om cijfers van 8 tot en met 14 november. In de week ervoor werden er nog 2.688 positieve testen geregistreerd. In Noord werden de meeste positieve uitslagen per 100.000 inwoners geteld: 545.

In totaal is nu 75 procent van de Amsterdammers volledig gevaccineerd. Dat is behoorlijk wat lager dan het landelijke percentage van 84,4 procent.