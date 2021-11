Eredivisie-wedstrijden niet uitgesteld: Ajax speelt thuis zonder publiek tegen Willem II

Ajax speelt donderdagavond 2 december in een lege Johan Cruijff Arena tegen Willem II. De KNVB heeft namelijk besloten om de wedstrijden in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie gewoon door te laten gaan, maar dan zonder publiek.

Na de persconferentie van het kabinet van vrijdagavond gaf de voetbalbond aan de competitie tijdelijk stil te willen leggen, Meerdere clubs schaarden zich achter dat voorstel. De KNVB krabbelt echter terug en heeft besloten om de wedstrijden toch op de geplande data door te laten spelen.

"Het blijkt vrijwel onmogelijk om duels op te schuiven", aldus de voetbalbond. "Het is bovendien risicovol voor de voortgang van de competities, terwijl de ontwikkeling van het coronavirus onzeker is. Daarom is de conclusie van dit onderzoek dat de wedstrijden niet worden uitgesteld."

De stadions blijven dus tot tenminste 4 december leeg. De bond is in overleg met het kabinet om een financiële compensatie los te krijgen voor de clubs. Ajax gaf eerder al aan reeds gekochte tickets te vergoeden.