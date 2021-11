Wethouder wil capaciteit vrije inloop bij coronatestcentra beter benutten

Er moet beter gebruik worden gemaakt van de vrije inloop bij coronatestcentra. Dat zegt wethouder Simone Kukenheim (D66) donderdagochtend in haar reactie op vragen over de technische storing die het afsprakensysteem in de afgelopen dagen trof.

Door de problemen met het afsprakensysteem konden veel mensen in de afgelopen dagen zowel online als telefonisch geen afspraak maken. Veel bezoekers wilden gelijktijdig een testafspraak maken, terwijl er maar weinig tijdvakken beschikbaar waren.

Kukenheim reageerde donderdagochtend in de commissievergadering Zorg, Jeugdzorg en Sport op vragen van onder meer Janneke van Pijpen (GroenLinks) en Marianne Poot (VVD) over de storing. Volgens haar konden door de technische problemen woensdag slechts 5.600 van de 6.750 plekken worden ingevuld.

De wethouder benadrukte dat er een alternatief is voor mensen die een foutmelding krijgen bij het plannen van een afspraak. "Bij de grote testcentra is er een vrije inloop. Daar willen we beter over communiceren."

De locaties waar nu zonder afspraak getest kan worden zijn het Buikslotermeerplein, het Anton de Komplein, de RAI, de Teleportboulevard en het Slotervaartziekenhuis. Bij deze locaties geldt wel dat de vrije inloop mogelijk eerder stopt als het er erg druk is.

Handmatig

Kukenheim zei verder dat ze er bij de GGD en het ministerie van VWS 'constant op drukt dat het systeem in orde moet zijn'. Alle afspraken handmatig invoeren is volgens Kukenheim niet werkbaar. “Het gaat om duizenden mensen die een afspraak willen plannen. Dat kan je niet handmatig met een persoon achter een bureau verstouwen."