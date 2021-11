Aanleg nieuwe pontaanlanding De Ruijterkade: "Het mooie van ons werk is dat wij een nieuw stukje Amsterdam bouwen"

Er wordt al sinds december vorig jaar gewerkt aan een nieuwe plek waar de pont aankomt voor het IJpleinveer op de De Ruijterkade. Dit weekend breekt er een nieuwe fase in de werkzaamheden aan op het Oostelijk kruispunt van de De Ruijterkade. Onder andere het nieuwe platform voor de pontaanlanding wordt afgebouwd.

AT5

Terwijl het verkeer van alle kanten voorbij raast op de De Ruijterkade, brengen de verslaggevers van het AT5-programma Het Verkeer de werkzaamheden in beeld. Een voorbijganger die net van de pont afstapt is blij dat de werkmannen met de kade aan de slag zijn gegaan. "Goed dat de fietspaden breder worden, want het is hier altijd een druk stuk." Want naast het aanleggen van een nieuwe pontaanlanding, worden ook gelijk de kade en het kruispunt meegenomen vertelt omgevingsmanager Janine van Arnhem. "Wij bouwen hier een nieuwe pontaanlanding richting het IJplein, en daarom hebben wij ook werkzaamheden op het kruispunt om het veiliger te maken. Wij verplaatsen de verkeerslichten om een breder fietspad te maken richting het plein."

Quote "Het is beter dat het wordt aangepakt, want ik vond de vorige situatie heel gevaarlijk" hobbyvisser

"Ik vind het geweldig, maar het waren ook hele goede visplekjes van mij altijd. Maar ja, in de stad zijn mensen altijd dingen aan het veranderen en er blijven genoeg visplekjes over", vertelt een Amsterdamse hobbyvisser op zoek naar een mooi plekje aan de kade om zijn hengel uit te gooien. "Het is beter dat het wordt aangepakt, want ik vond de vorige situatie heel gevaarlijk", sluit hij met een glimlach af.

Quote "Met het fietsen is het af en toe lastig omdat het wat smaller is en de voetgangers op het fietspad lopen" voorbijganger

Andere voorbijgangers hebben ook weinig problemen met de werkzaamheden. "Met het fietsen is het af en toe lastig omdat het wat smaller is en de voetgangers op het fietspad lopen. Verder heb ik er niet zoveel last van", vertelt een man onderweg naar zijn werk. "Ze zullen er wel zijn voor een reden. Ik vind er verder niet zoveel van", vertelt een ander. "Wat is nou het leukste onderdeel van jullie werk?", vraagt een nieuwsgierige wandelaar zich af. En daar heeft een enthousiaste omgevingsmanager wel een antwoord op: "Leuke vraag! Het mooie van ons werk is dat wij een nieuw stukje Amsterdam bouwen. En het is mooi dat er een nieuwe verbinding naar Noord komt."

Omleiding voor autoverkeer in het weekend Dit weekend en komend weekend is er een omleiding voor autoverkeer richting de Oostertoegang. Wel blijft voor bestemmingsverkeer de ventweg op de De Ruijterkade bereikbaar. Fietsers en voetgangers kunnen hun weg langs het werk vervolgen.