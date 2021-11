Stad NL V De Straten in de Heintje Hoekssteeg: “Typisch Nederlands om iets te verbieden en het dan toch toe te staan!”

In deze aflevering van Straten van Amsterdam komt Redouan even op adem in het drukste deel van de binnenstad: de Wallen. Nu worden deze straatjes en grachten overlopen door toeristen, maar uit de geschiedenisles van bewoner George blijkt dat dat er vroeger heel anders aan toe ging.

Hij woont al 44 jaar in dezelfde atelierwoning en heeft vanaf zijn dakterras een prachtig panorama-uitzicht over het historische centrum. Hij vertelt ons over de oorsprong van de naam van de steeg, die volgens hem niét vernoemd is naar het 14de eeuwse schutterij-lid Heintje Hoek.

Quote "Het was echt een soort Harlem hier, de junks lagen op straat" liz meiss

Aan de overkant bij Sander en Liz staan er twee goudgekleurde beeldjes van jonge koeien voor het raam. Documentairemaker Sander heeft deze in 1988 en 1993 in ontvangst mogen nemen voor twee van zijn films. Samen met zijn vrouw Liz woont hij al sinds de jaren 80 in de Heintje Hoekssteeg. De steeg en hun huis zijn volgens hen een oase van rust. Van de opgerolde posters onder de trap tot aan de zwartwitte filmklapper in de boekenkast: het huis lijkt bijna wel een filmset. Sander en Liz vinden het in dit deel van de stad nu juist veel beter vertoeven dan toen. “Het was echt een soort Harlem hier, de junks lagen op straat,” herinnert Liz zich.

Aan het begin van de steeg zit één van de meest charmante musea van de stad verborgen: de geheime schuilkerk Ons’ Lieve Heer op Solder. Toen Nederland protestants was, moesten de Amsterdamse katholieken hun geloof in het geheim uitoefenen. Museummedewerker Olmo neemt Redouan even mee terug in de tijd en geeft hem een exclusief kijkje in de doorgang die de kerkbezoekers vroeger gebruikten. Écht geheim was de kerk toen ook al niet; Olmo vertelt ons dat de rij voor de mis op zondag tot om de hoek van de gracht liep. Lachend: “Typisch Nederlands om iets te verbieden en het dan toch toe te staan!”