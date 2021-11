Reiziger komt klem te zitten tussen metrodeuren en raakt gewond

Een vrouw is vanmiddag gewond geraakt op station Amstel. Ze kwam ten val nadat ze klem zat tussen de deuren van metro 54 en moest naar het ziekenhuis.

Dat gebeurde rond 14.15 uur. Een omstander zegt dat het slachtoffer rond de 80 jaar oud is en mogelijk haar heup had gebroken. Ambulancepersoneel heeft haar naar het ziekenhuis gebracht.

"De bestuurder had al het teken gegeven om de deuren te sluiten en deze reiziger probeerde toch nog in te stappen", zegt een woordvoerder van het GVB. "Bij deze voertuigen blijft de deur dichtgaan."

Volgens de woordvoerder gaat het om een "heel erg ongelukkige samenloop van omstandigheden". We vinden het heel erg vervelend en gaan het ook verder onderzoeken. We gaan beelden veiligstellen en nog wel even contact opnemen met deze mevrouw."

Metrobestuurders moeten bij het sluiten van de deuren een protocol volgen. Ze kijken op camera's of er geen reizigers meer bij de witte lijn op het perron staan. Na het teken dat de deuren sluiten zien reizigers een rood licht en is er een piep te horen.