Rita had traumatische jeugd op de Wallen: "Vanaf mijn geboorte misbruikt"

De 75-jarige Rita Sterkeboer vertelt in een nieuw boek over haar kinderjaren op en rond de Wallen. Ze beleefde een jeugd waarin lichamelijk en seksueel misbruik centraal stond en waarin ze geen dag liefde kreeg van haar moeder.

Rita groeide op in de Pijlsteeg, vlakbij de Dam. Vanaf haar derde woonde ze hier en de herinneringen aan haar kinderjaren komen haarscherp terug op het moment dat ze weer terug is op de plek waar zoveel ellende gebeurde. "Ik had een tirannieke moeder en zij verhuurde mij aan mannen voor geld", vertelt ze. "Zij mochten alles met mij doen wat zij wilden. Dat was voornamelijk seksueel misbruik. En eigenlijk ben ik vanaf mijn geboorte al misbruikt, tot mijn negende."

Ook in de jaren erna was het niet voorbij met traumatische ervaringen. Op haar veertiende maakte ze een abortus mee. Ze raakte zwanger van haar toenmalige vriendje en zocht heil bij bij de zusters van de Augustinessen. Zonder haar medeweten of overleg wordt ze door toedoen van de zusters verdoofd en illegaal geaborteerd. Ook deze herinnering wordt meegenomen in het boek dat ze samen met auteur Wieke Hart schreef en vandaag uitgekomen is.

Ook voor de schrijfster was het een uitdaging om de traumatische gebeurtenissen uit het leven van Rita te verwerken op papier. "Onze omgang is heel leuk en dan vertelde ze het en dan ging ik het thuis opschrijven en dan was het wel zwaar", blikt Wieke Hart terug. "Dan moest ik verwoorden hoe een kindje misbruikt wordt. Ik heb geprobeerd dat zo integer mogelijk voor haar gevoelens en voor de gevoelens van haar kinderen weer te geven."

Aai over de bol

De reden om het heftige verhaal van haar jeugd te delen heeft voor Rita ook een doel. Ze wil anderen helpen en waarschuwen. "Kijk naar kinderen die kattenkwaad uithalen of nog erger", beschrijft ze. "Geef ze een aai over hun bol, want ik had het zo nodig. Ik had af en toe een beetje troost nodig. Al was het maar een aai over mijn hoofd. Iemand die twee of drie minuutjes tijd aan mij gaf."