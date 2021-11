"Mogelijk toch ook landelijk vuurwerkverbod na brief burgemeesters"

Een brief van de burgemeesters die in het Veiligheidsberaad zitten kan er voor zorgen dat het kabinet toch een landelijk vuurwerkverbod instelt. Dat meldt RTL Nieuws .

Volgens de burgemeesters, waaronder Halsema, staat de zorg en het zorgpersoneel op dit moment onder zware druk staan als gevolg van de coronacrisis. "Het aantal coronabesmettingen is hoger dan ooit en stijgt nog altijd snel", schrijven ze in de brief.

Het kabinet zou gevoelig zijn voor de brief. RTL-journalist Frits Wester acht de kans heel groot dat kabinet besluit tot een vuurwerkverbod, "gezien de indringende, eensgezinde en brede oproep van de burgemeesters om landelijk één lijn te trekken en zo extra druk op de zorg te voorkomen en tevens te voorkomen dat in de ene gemeente of wijk een andere regeling gaat gelden dan in de andere".

Er zou dit jaar sowieso in Amsterdam al een vuurwerkverbod gelden. Vorig jaar gold er in het hele land ook een afsteekverbod voor vuurwerk vanwege het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen, al hield niet iedereen zich daaraan.