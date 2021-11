Wethouder De Vries: "Deelvervoer is juist voor de lage inkomens"

De gemeente wil dat er meer vervoer gedeeld gaat worden, zodat er meer ruimte vrijkomt op straat en de stad leefbaar blijft. Uit een enquête van het AT5-panel bleek echter dat een meerderheid van de panelleden nog te veel obstakels ervaart om zelf over te stappen. Te duur en geen echt alternatief voor de eigen auto. Geen reden tot zorg, aldus verantwoordelijk wethouder Egbert de Vries in reactie op het onderzoek: "Ik denk dat een bredere groep mensen dat nog gaat ontdekken".

Op dit moment telt de stad ruim tweeduizend deelauto's die ongeveer twee keer per dag worden gebruikt. Twee jaar geleden waren er slechts duizend deelauto's, het aantal neemt dus toe. Henk Stipdonk, directeur van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), liet eerder weten aan AT5 dat het aantal aanbieders inderdaad flink groeit, maar dat het landelijke gebruik in de afgelopen zeven jaar nauwelijks is toegenomen. "Het zegt voor mij best veel dat het twee keer per dag gebruikt wordt, want de normale, particuliere auto wordt veel minder gebruikt", reageert De Vries.

"Veranderingen gaan altijd traag, je kan niet van te voren zeggen waar dingen heen gaan", zegt wethouder De Vries (Verkeer en Vervoer) in een interview met AT5. Dat meer dan de helft van de panelleden heeft aangeven nog nooit gebruik te hebben gemaakt van deelvervoer, en dat ook in de toekomst niet wil doen, ziet De Vries niet als een probleem: "Langzamerhand gaan steeds meer mensen de overstap maken, dat zal zoetjesaan gebeuren."

"Ik ben benieuwd hoe mensen daar over vijf jaar over denken, als benzine duurder is en milieuzones nog strenger"

Een van de meest gewenste uitkomsten van het beleid is dat het eigen autobezit vermindert, maar driekwart van de panelleden geeft aan dat niet te willen doen. Zo vertelde panellid Rob (54) dat hij al regelmatig gebruik maakt van deelvervoer, maar daarnaast ook nog zijn eigen auto zal houden."Ik heb een gezin met vijf kinderen, dus hebben we een grote auto nodig als we ergens naartoe willen. Dan is het vertrouwen op een deelauto gecompliceerd en vaak veel duurder."

Op de vraag of er dan niet een moment komt waarop we dubbel zoveel vervoermiddelen op straat hebben, reageert De Vries stellig met 'nee'. "Het aantal parkeerplaatsen zal niet toenemen, dat zal afnemen. Er worden scherpere keuzes gemaakt. Ik ben benieuwd hoe mensen daar over vijf jaar over denken: als benzine nog duurder is en milieuzones nog strenger. Eigen autobezit versus een deelauto is misschien echt een beter alternatief, ook als je naar de portemonnee kijkt."

'Deelvervoer voor de kleine portemonnee'

Juist de hoge prijs voor deelvervoer wordt door de panelleden aangehaald als een van de grote drempels om het te gaan gebruiken. Ook verkeersexpert Walther Ploos van Amstel liet weten dat er veel redenen zijn om aan te nemen dat deelvervoer gebruikt wordt door mensen die het zich kunnen veroorloven. Daarom zou het volgens hem per definitie elitair zijn.

De Vries is het hier niet mee eens. Voor hem zou deelvervoer juist bedoeld zijn voor mensen die niet veel geld hebben, maar toch een auto willen gebruiken. "Die kunnen dan, voor een relatief goedkoop abonnement, precies kiezen voor de auto die ze willen. Omdat het elektrisch is, is het ook niet zo duur."

De meest opportune groep gebruikers is volgens een onderzoek van het KiM hoogopgeleide jongeren met een relatief hoog inkomen. Volgens De Vries is dit slechts de voorlopersgroep. "Ik denk dat een bredere groep het nog gaat ontdekken. Dat je goedkoper uit bent en wel nog met een auto kan rijden als je dat wil."