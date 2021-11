Eve switchte van atletiek naar roeien: "Heel speciaal om samen over de finish te gaan"

Na vier jaar op de universiteit in het Amerikaanse Iowa is zij sinds vorig jaar maart terug in Nederland. En sinds die tijd roeit ze bij de Amsterdamse studentenroeivereniging Nereus. Haar mooiste moment in haar carrière tot nu toe is de zilveren medaille in de Vrouwen 8 bij het WK onder-23 in 2018. "Ik zat toen in een ploeg met acht andere meiden waarvan het voor ons allemaal ons eerste grote toernooi was.