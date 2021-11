Kabinet stelt inderdaad landelijk vuurwerkverbod in

Amsterdam is niet de enige plek waar het afsteken deze jaarwisseling niet mag. Het kabinet heeft besloten dat in het hele land een vuurwerkverbod geldt. Dit vanwege het hoge aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zegt tegen de NOS dat de rek in de zorg er totaal uit is. Vorig jaar gold er ook een landelijk vuurwerkverbod om te voorkomen dat de ziekenhuizen het druk zouden krijgen met vuurwerkslachtoffers. "We hebben vorig jaar echt gezien dat het hielp, dus het is goed en verstandig om het dit jaar weer te doen", zegt De Jonge.

Door het verbod mag er geen vuurwerk verkocht of afgestoken worden. Gemeenten mogen wel professionele vuurwerkshows geven. Dat zou in Amsterdam ook gebeuren, maar begin deze week besloot burgemeester Halsema om die vieringen af te blazen. De perspectieven voor de feesten waren volgens haar 'zeer somber'.

Gisteravond werd bekend dat meerdere burgemeesters, waaronder Halsema, een brief aan het kabinet hadden geschreven met de oproep om het vuurwerk in het hele land te verbieden.