Ook opvolger Taxi Electric vraagt faillissement aan

Het bedrijf schrijft dat er in mei 2020 een doorstart werd gemaakt in de hoop dat het coronavirus eind van dat jaar voldoende onder controle zou zijn en dat de taximarkt op tenminste de helft van het niveau in 2019 zou komen. "Dat is niet gebeurd. In plaats daarvan schommelde de marktvraag anderhalf jaar tussen de 10 procent en 30 procent."

In september en oktober leek het nog beter te gaan, maar dat is weer veranderd. "Nu in november is er opnieuw een terugval en is er met de oplopende besmettingen geen verwachting dat de markt spoedig naar 50 procent of meer zal herstellen."

Er zijn gesprekken gevoerd met andere bedrijven, maar dat heeft niet tot een overname geleid. Waarschijnlijk zal er volgende week een curator aangesteld zijn. Er kan nog met de taxi's van het bedrijf gereden worden, maar telefonisch een afspraak maken is moeilijker en ritten moeten meteen betaald worden.