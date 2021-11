Demonstratie coronamaatregelen op Dam afgelast: "Veiligheid niet te waarborgen na gisteravond"

De demonstratie tegen de coronamaatregelen die vanmiddag op de Dam zou plaatsvinden, is afgelast door de organisatie van WWD Nederland. De situatie in Rotterdam gisteravond heeft er volgens de organisatie van de demonstratie toe geleid dat de veiligheid van demonstranten vandaag niet kan worden gegarandeerd. De gemeente bevestigt op Twitter dat de demonstratie is afgelast.

Om 14.00 uur zou op de Dam de demonstratie beginnen tegen de coronamaatregelen. De 2G-maatregel, sluitingstijd voor horeca en de mondkapjesplicht zouden aan bod komen. De organisatie verwachtte rond de 10.000 deelnemers. Hilda Slofstra is organisator van de demonstratie namens World Wilde Demonstration Nederland. Na de rellen in Rotterdam gisterenavond is er volgens Slofstra te veel boosheid en woede.

"Onze demonstratie stond ook in het teken van World Childrens Day, het voelt op dit moment niet goed. De veiligheid van demonstranten staat voorop." De gemeente bevestigt de annulering van de demonstratie.

Mede-organisator Michel Reijinga is het niet eens met de beslissing die is gemaakt. "Er zullen nog steeds veel mensen naar Amsterdam komen vanmiddag." Reijinga is mede-organisator vanuit actiegroep Nederland in Verzet. Ook Slofstra verwacht dat het bericht niet bij alle demonstranten aankomt. "Vanuit WWD staan we vanmiddag op de Dam om iedereen die toch komt te verzoeken om terug naar huis te gaan."