Stad NL V Stoppen met de pil: "Ik merk dat ik weer mezelf ben"

Vlakke emoties, misselijkheid en toename in het gewicht, veel Amsterdamse vrouwen ervaren deze klachten tijdens het gebruik van de anticonceptiepil. Steeds meer jonge vrouwen nemen daarom het besluit om met de pil te stoppen en over te stapppen op een ander anticonceptiemiddel.

Bente (20) was rond de zestien of zeventien jaar oud toen ze begon met de pil, maar ook bij haar kwamen vervelende klachten.

Quote "Ik werd dikker, mijn huid werd slechter en mentaal werd ik emotioneel instabieler" Bente de Mönnink - Student psychologie

"Ik merkte dat ik dikker werd, mijn huid werd slechter en mentaal werd ik emotioneel instabieler en gevoeliger. Je weet nooit of het door de pil komt of door iets anders, maar toen ik was gestopt merkte ik dat het veranderde." De klachten van Bente verminderden of gingen zelfs weg. "Toen dacht ik van : Hey, dit komt dus wél door de pil."

Ingvil de Haan werkt bij Rutgers en het valt haar ook op dat steeds meer jonge vrouwen de keuze maken om met de pil te stoppen. Toch wil Ingvil de vooroordelen over de pil wat nuanceren. "Mensen denken dat hormonen in anticonceptie schadelijk zijn, maar in principe zijn het dezelfde hormonen die je eigen lichaam ook aanmaakt. Het is niet schadelijk voor je gezondheid. Je hormoonsysteem zal wel de eerste maanden eraan moeten wennen, je kan dan last krijgen van bijwerkingen maar dat hoeft niet. Deze gaan vanzelf weg, mocht dit nou niet het geval zijn maak dan een afspraak bij je huisarts om samen te kijken naar een methode die beter bij je past."

Quote "Het is belangerijk dat je een anticonceptiemethode kiest die bij je past" Ingvil de Haan - programmamedewerker anticonceptie rutgers

AT5 peilde op straat de kennis van jonge Amsterdammers over anticonceptie, deze bleven vooral hangen bij de pil, condoom of de spiraal. "Er is natuurlijk veel meer"zegt Ingvil terwijl ze een rode koffer vol met anticonceptie opent. "Het is belangrijk dat je een anticonceptiemethode kiest die bij jou past. Dat is erg persoonlijk en afhankelijk van de criteria die je voor jezelf stelt. Via de keuzehulp Anticonceptievoorjou.nl kun je erachter komen welk anticonceptiemiddel het beste bij je past, zo kun je, je goed voorbereiden op een gesprek bij de huisarts."

Een Amsterdamse laat weten dat ze het verschil zeker merkt. "Ik ben vrolijker en merk dat ik veel aan het afvallen ben, dat is erg prettig." Bente kan dit beamen, zij zelf is nu overgestapt op de hormoonspiraal. "Sinds ik ben gestopt merk ik dat ik weer mezelf ben, daar ben ik erg blij mee."