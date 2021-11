Motor vliegt tijdens tanken in brand in Duivendrecht

Een motor is vanmiddag in vlammen opgegaan bij een tankstation aan De Flinesstraat in Duivendrecht.

De brand ontstond rond 13.40 uur, toen de motorrijder aan het tanken was. Op beelden van een omstander is te zien dat er metershoge vlammen uit de motor sloegen. Ook was er een grote rookwolk te zien.

De brandweer had het vuur snel onder controle. Van de motor is weinig meer over.

Video: Remco Boas