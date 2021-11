Politie aanwezig op Museumplein vanwege mogelijk coronaprotest

De politie is op dit moment met een klein aantal busjes en agenten aanwezig op en rond het Museumplein. Aanleiding is een op sociale media aangekondigd protest tegen de coronamaatregelen.

Rond 20.30 uur stond er bij het Van Gogh Museum een groep van zo'n 150 personen. Van een grote demonstratie lijkt vooralsnog geen sprake. "Er zijn mensen. Maar vooralsnog is er niets noemenswaardigs aan de gang", zegt een politiewoordvoerder.

Het zou georganiseerd zijn door horeca-eigenaren. In de oproepen wordt geschreven dat de organisatoren er 'zoveel mogelijk jeugd' bij aanwezig willen laten zijn. Er zou op de Ferdinand Bolstraat verzameld worden.

Agenten hebben zes personen gefouilleerd. Dat ging echter niet om een preventieve fouilleeractie. Volgens de woordvoerder was er gerichte informatie over het groepje en mag er in dat geval altijd gefouilleerd worden.

Eerder vandaag werd er in de binnenstad een protestmars gelopen tegen de coronamaatregelen. De organisatie had de demonstratie afgeblazen, maar er kwamen toch duizenden demonstranten.