Te water geraakte vrouw gereanimeerd in Zuid

Een vrouw is aan het eind van de middag in het water bij de Hobbemakade in Zuid beland. Ze moest uiteindelijk gereanimeerd worden door hulpverleners.

Een woordvoerder van de brandweer laat weten dat het slachtoffer zich eerst aan de kant vast heeft gehouden, maar dat ze niet zelf het water uit kon komen. Meerdere brandweerwagens en politieauto's werden gealarmeerd.

Agenten waren als eerst ter plaatse. Ze hebben volgens een politiewoordvoerder een bootje losgemaakt en zijn naar haar toe gepeddeld. Toen ze op de kant was getild, is ze door de brandweer gereanimeerd. Ze is daarna, met hartslag, per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.