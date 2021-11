Park Politiek met Boomsma (CDA): "Stadsbestuur heeft fundamentele kerntaken verwaarloosd"

In AT5's Park Politiek is CDA-lijsttrekker Diederik Boomsma te gast. Het gaat onder meer over de plannen van de partij voor een nieuw sociaal contract voor de stad. "Het bestuur schiet op dit moment tekort, het heeft de fundamentele kerntaken verwaarloosd. Een veilige, schone en betaalbare stad waar mensen gewoon kunnen wonen."

AT5

Volgens Boomsma heeft de burger steeds minder vertrouwen in de overheid. Hij ziet bijvoorbeeld overeenkomsten tussen de landelijke toeslagenaffaire en het erfpachtdossier hier in Amsterdam: "Mensen die tienduizenden euro's moeten betalen door kleine nalatigheden, bijvoorbeeld als ze iets niet goed invullen op een website." Verder gaat het over de veel strengere drugsaanpak die de partij voorstaat ("snuifschaamte, daar zijn we helemaal voor") en de kansen van het CDA bij de gemeenteraadsverkiezingen nu de landelijke partij op zwaar verlies staat in de peilingen.