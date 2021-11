OM: voetbalmakelaar Gwendell van R. liet zijn kwetsbare talenten in illegaal bordeel wonen

De Amsterdamse voetbalmakelaar en trainer Gwendell van R. (37) heeft jonge talenten in 2017 en 2018 in een illegaal bordeel laten wonen. Dat blijkt uit de tenlastelegging van het Openbaar Ministerie, dat hem verdenkt van seksuele uitbuiting en het maken van kinderporno. In de woning, het huis van zijn moeder in Nieuw-Vennep, woonden ook prostituees die er seks hadden met klanten én spelers.

In 2018 komt de politie Gwendell van R. op het spoor door een van de vrouwen die via hem een kamer huurt. Van R.'s advocaat vertelt tegen NH Nieuws dat zij in gesprek raakte met agenten over haar sekswerkzaamheden in de woning, het geld dat ze ermee verdient en welk deel ze aan de Amsterdammer moet afstaan. Ze doet uiteindelijk aangifte tegen hem van uitbuiting.

Al snel komt aan het licht dat er meer sekswerkers wonen (of woonden) in het huis in Nieuw-Vennep, dat officieel op naam staat van de moeder van Van R. Justitie start een onderzoek genaamd 'Sirung' en verdenkt de Amsterdammer er uiteindelijk van vrouwen in 2017 en 2018 te hebben gedwongen tot prostitutie en escortwerk. Hij zou ze in die tijd via websites aanbieden aan klanten en ook werkplekken en kleding voor ze hebben geregeld.

Voetbalacademie

In die tijd is Van R., zelf ooit een voetbalbelofte die in de jeugd speelde bij Ajax en FC Utrecht, trainer van een jeugdteam onder negentien. In een interview stelt de Amsterdammer zelf nooit te zijn doorgebroken vanwege zijn instelling: "Ik was te eigenwijs en te brutaal."

En dus probeert hij talentvolle jongens handvatten te geven voor een stap naar een profclub. Van R. belooft de voetbaltalenten 'een droomcarrière'. Hij begint ook een voetbalacademie met de slogan 'mentaliteit is kwaliteit' en weet als zaakwaarnemer verschillende jongens aan een profcontract te helpen in landen als Griekenland en Letland. "We investeren in deze jongens", zegt hij daar later over in een interview met AT5. Dat gaat nog een stap verder.