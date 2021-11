Ten Hag is een tevreden trainer na 0-5 zege op RKC: "Prima overwinning"

Zakelijk en simpel won Ajax zondag op bezoek bij RKC (0-5). Na twee doelpuntloze gelijke spelen hadden de Amsterdammers wat goed te maken. De Ajacieden kwamen op bezoek in Waalwijk amper in de problemen.

Toch was Ten Hag niet helemaal tevreden over het spel van de Amsterdammers. "We moeten nog effectiever worden. We hebben veel te veel kansen nodig en op een hoger niveau krijg je niet zoveel kansen", aldus de trainer van Ajax. "Dus de kansen die je dan creëert daar moet je zorgvuldiger mee omgaan."

Timber wil meer aanvallen

Opvallend is dat Ajax na dertien duels slechts twee tegentreffers incasseerde in de eredivisie. Dat is mede te danken aan de solide Amsterdamse verdediging. Een van die steunpilaren achterin is Jurriën Timber. De jonge verdediger viel tegen RKC naast zijn verdedigende werk ook op met een treffer, z'n tweede van het seizoen.

Na de wedstrijd ging Timber op de persconferentie in over zijn aanvallende bijdrages. "Eis van de trainer", vertelt Timber."Ik moet mezelf meer betrekken in het aanvallende. Er zijn eisen van de trainer en doelen die ik zelf stel. Het is niet gemakkelijk, maar je wordt er wel een betere speler van. Dat soort dingen zijn belangrijk voor spelers op mijn leeftijd."

Ajax handhaaft zich dankzij de overwinning op RKC aan kop in de Eredivisie. De Amsterdammers hebben net zoveel punten als PSV, maar blijven de concurrent uit Eindhoven op doelsaldo voor. Woensdag speelt Ajax weer, dan in de Champions League. In Istanbul is Besiktas de tegenstander. In de eredivisie is Sparta Rotterdam volgende week zondag om 12.15 uur de volgende opponent.