Burgemeester Halsema: steek een duim op naar politieagenten

"Steek een duim op of maak een praatje als er tijd voor is", schrijft ze op Instagram. Volgens Halsema is er afgelopen weekend door de Amsterdamse politie 'hard gewerkt in moeilijke omstandigheden'. " Zowel in Amsterdam als andere steden waar onze politiemensen bijstand verleenden."

Het afgelopen weekend was onder meer veel politie op de been bij een coronaprotest in de stad. Hoewel die demonstratie vanwege de ongeregeldheden in Rotterdam werd afgelast, waren er toch duizenden mensen op af gekomen. Uiteindelijk verliep het protest zonder ongeregeldheden.

Halsema: "Ongeacht de verschillende opvattingen over de coronapandemie of de maatregelen: kom je agenten tegen op straat laat dan weten hoe blij je bent met hun inzet en trouw. Steek een duim op of maak een praatje als er tijd voor is."