Recherche zoekt getuigen van schietpartij woning in Noord

Een woning aan de Hagedoornweg in Noord is afgelopen zaterdag meerdere malen beschoten . De recherche is op zoek naar getuigen en beelden van het incident.

Afgelopen zaterdagavond omstreeks 23.30 uur hoorden buurtbewoners schoten bij de woning aan de Hagedoornweg en waarschuwden zij de politie. Die trof bij aankomst meerdere kogelgaten aan in de deur van het pand. Getuigen van de schietpartij zouden na het incident een grijze auto hebben zien wegrijden in de richting van het Kraaienplein. Een andere getuige verklaart vlak voor de beschieting twee personen op een zwarte scooter bij de woning te hebben gezien.

De recherche is op zoek naar meer mensen die getuige zijn geweest van de schietpartij of er meer over kunnen vertellen. Volgens de politie is alle informatie over het incident welkom. Wie beelden of andere informatie heeft, wordt ook verzocht om contact op te nemen met de politie.