OM eist 7 jaar cel tegen voetbalmakelaar en vrouw voor mensenhandel: "Je hebt me gebruikt"

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft zeven jaar cel geëist tegen de 37-jarige voetbalmakelaar en trainer Gwendell van R. en zijn vrouw Chaneequa C. Het OM verwijt beiden jonge vrouwen te hebben uitgebuit. Ze zouden de 'meisjes' (zoals ze genoemd worden op zitting) hebben gedwongen tot prostitutie in een woning in Nieuw-Vennep.

De vrouwen moesten het geld dat ze verdienden aan prostitutie afdragen aan de verdachten. "Er was een 50/50 regeling, zodat we zeker wisten dat de huur werd betaald. Daar zat wel enige winstmarge op", vertelt Van R. vandaag zelf tijdens de zitting.

Maar dat ging nog veel verder: de vrouwen kregen regels opgelegd, zoals het verwijderen van hun Instagram-account. Ook moest contact met hun familie aan banden worden gelegd. Het OM gaat verder: "De woning hangt vol camera’s, zogenaamd voor de veiligheid. In de praktijk waren ze voor het controleren en in bedwang houden van de vrouwen en de voetballers. Een soort Big Brother-huis, waar de verdachten de hele dag kunnen meekijken met de werkzaamheden en het leven van de vrouwen."

Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend in de rechtbank op Schiphol. De verdachten hebben in een periode van anderhalf jaar meerdere 'kwetsbare' vrouwen ondergebracht in een woning aan de Figarolaan in Nieuw-Vennep. Het pand stond in die tijd op de naam van Van R.'s moeder. Zij woonde zelf op een camping in Den Bosch.

"Ik had al mijn vertrouwen in je gestopt, maar je hebt me zo hard laten vallen. Je hebt me gemanipuleerd om me te gebruiken voor geld"

Er vloeien, bij zowel de slachtoffers als de verdachten, veel tranen op het moment dat de slachtoffers gebruik maken van hun spreekrecht. De eerste vertelt: "Ik heb het respect naar mezelf en anderen verloren. Je hebt me gebruikt. Je gaf niks om me, alleen om geld. Ik had al mijn vertrouwen in je gestopt, maar je hebt me zo hard laten vallen. Je hebt me gemanipuleerd om me te gebruiken voor geld", aldus een van de jonge vrouwen.

Een ander vertelt: "Je maakte misbruik van mijn situatie en naïviteit. Je weet niet met wat voor angst ik op straat loop. Ik zal moeten leren leven met deze ervaringen en de gevolgen."

Gwendell van R. en zijn vrouw Chaneequa C., reageren uitgebreid op de verdenkingen. "De intentie was om de meisjes te helpen", vertelt Van R. "Het was totaal niet de insteek om misbruik te gaan maken van de meisjes." Zijn vrouw reageert op wat de slachtoffers vertellen: "Ik heb er geen woorden voor, het is hartverscheurend. Als ik dit hoor, krijg ik helemaal buikpijn en kippenvel."

'Voetbalacademie'

Naast de vrouwen, woonden er in de woning in Nieuw-Vennep ook een aantal voetbaltalenten. Zij zijn aangesloten bij de voetbalacademie van Van R. Met de academie probeert hij talentvolle jongens handvatten te geven voor een stap naar een profclub. Van R. belooft de voetbaltalenten 'een droomcarrière'.