Kale en Kokkie tevreden over winst op RKC, maar boos op Kramer: ''Treed op tegen zo'n achterlijke dwaas''

Na twee keer gelijkspel speelde Ajax simpel en zakelijk 0-5 op bezoek in Waalwijk. Ras-Ajacied Kokkie is tevreden over de winst: ''Wat kunnen we zeiken over Ajax... Antony laat af en toe leuke dingen zien, je hebt geen rare fratsen gezien''. Over de spits van RKC zijn beide heren echter alles behalve te spreken: ''Wat een hufter is dat joh''.

Na twee keer gelijkspel viel er voor de Amsterdammers dit weekend alleen wel wat goed te maken. Dat hebben ze dan ook gedaan. ''Dit is het Ajax wat je wilt zien en wat je moet zien'', zegt Kokkie. De Ajacieden kwam op bezoek in Waalwijk amper in de problemen. ''Als je ziet hoe makkelijk dat er dan uitziet, dan speel je dat gewoon uit''. Mateloos geïrriteerd De mannen zijn alleen niet te spreken over de spits van RKC Waalwijk, Michel Kramer. ''Echt met afstand de grootste kloothommel van de Eredivisie is dat'', zegt Kokkie nogal geïrriteerd. ''Hij had gewoon rood moeten krijgen die Kramer'', reageert Kale.

AT5

Ajax blijft dankzij de overwinning op RKC aan kop in de Eredivisie. De Amsterdammers hebben net zoveel punten als PSV, maar blijven de concurrent uit Eindhoven op doelsaldo voor. Woensdag speelt Ajax weer, dan in de Champions League. In Istanbul zullen de Amsterdammers het op moeten nemen tegen Besiktas. In de Eredivisie is Sparta Rotterdam volgende week zondag om 12.15 uur de volgende tegenstander.