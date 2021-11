Overval op fastfoodrestaurant in Bos en Lommer

Een fastfoodrestaurant aan het Gulden Winckelplantsoen in Bos en Lommer is vanavond overvallen. Volgens een woordvoerder van de politie heeft één verdachte het personeel van het restaurant bedreigd met een mes en is er met onbekende buit vandoor gegaan. De politie is nog op zoek naar de dader.

Het restaurant op de hoek van het Gulden Winckelplantsoen en de Bos en Lommerweg werd om 21.25 uur vanavond overvallen. Volgens de politie is het nog onbekend in welke richting de dader gevlucht is.

Het is niet de eerste keer dat het fastfoodrestaurant in Bos en Lommer overvallen is.

Omdat de politie een incompleet signalement heeft, is er geen Burgnet-melding verspreid. Getuigen worden gevraagd zich te melden bij de politie.