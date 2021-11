Spoedreparatie wegdek Zeeburgerbrug zorgt komende dagen voor verkeershinder

De reparatie van het wegdek is nodig vanwege een kapotte voegovergang. "Voegen zorgen voor een veilige en comfortabele passage van het verkeer over in dit geval de Zeeburgerbrug. Indien een voeg kapot is dan kan dat tot onveilige situaties op de weg zorgen", laat een woordvoerder weten.

Omleidingen

Vanwege de reparatie is er maar één rijstrook open in de richting van Noord, afrit 14 richting Zeeburg blijft wel open. Voor het verkeer dat richting Zuid gaat is er geen hinder.

Het verkeer vanaf de A1 kan niet over de verbindingsweg richting Oost. Wie richting Noord, Zaanstad en de kop van Noord-Holland moet, wordt omgeleid via de Westring. Volgens Rijkswaterstaat kan de extra reistijd oplopen tot ruim een half uur.