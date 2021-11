Gaasperdammerweg dit weekend in beide richtingen gesloten

De Gaasperdammerweg op de A9 is vanaf vrijdagavond 26 november tot maandagochtend 29 november in beide richtingen gesloten. De afsluiting vindt plaats tussen knooppunt Holendrecht en Diemen. De software van de tunnelsystemen krijgen een update. Vervolgens moeten alle systeem opnieuw worden getest.

De updates zijn nodig voor onderhoud en voor optimalisatie van de bediening van de tunnel.

Naast de update van het tunnelsysteem wordt ook de software van de omroepinstallaties aangepast en getest. Dat kan voor geluidsoverlast zorgen en gebeurt tussen 7.00 uur en 12.00 uur en tussen 16.30 uur en 18.30 uur. Op zondag worden er aan het eind van de middag ook nog testen gedaan.

Het verkeer dat over de A9 moet rijden wordt omgeleid via de A1, A10, A2 en A4. Het verkeer in Zuidoost wordt via verschillende routes omgeleid naar de A1 en de A2.