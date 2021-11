Water stroomt uit plafond van woning in Noord: "Hoe kan ik hier slapen?"

"Kijk het water", zegt bewoner Abir Mahmoud wijzend naar een plas water op haar bed. "Hoe kunnen we hier slapen?" Haar zoon vult aan: "Het hele bed is net nieuw. We hebben een hele kast moeten weggooien. Het is een drama."

Volgens de bewoners hebben zij de laatste twee jaar veel overlast van lekkages in hun sociale huurwoning. "We zijn al jaren bezig met Ymere, maar ze komen alleen kijken", aldus Mahmoud.

Meerdere lekkages

Verhuurder Ymere zegt de lekkages vervelend te vinden en meldt dat een lekkage aan het dak moet worden opgelost door de Vereniging van Eigenaren (VVE). "We hebben hen daarop herhaaldelijk aangesproken. Gebeurt dat niet, dan herstelt Ymere het dak op kosten van de VVE. Onze huurders mogen hier niet de dupe van zijn."

Een andere lekkage, vermoedelijk in de badkamervloer, zegt Ymere de afgelopen periode verschillende keren op te hebben willen lossen. "Dat is niet gelukt. Onze aannemers konden hun werkzaamheden niet uitvoeren omdat de woning uitgewoond en vervuild is en de werkplek niet opgeruimd."

De lekkage van vandaag, ontstaan in een cv-ringleiding, is in opdracht van Ymere met een noodreparatie opgelost. Ook zijn er drogers geplaatst om het vocht in de woning te verminderen en mogen de bewoners vanavond eenmalig overnachten in een hotel.