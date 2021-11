Aantal coronabesmettingen in regio stijgt met 40 procent

Het aantal besmettingen met het coronavirus is vorige week, ten opzichte van de week daarvoor, met 40 procent gestegen.

Dat blijkt uit de weekcijfers van de GGD. De regio Amsterdam bestaat naast de stad ook uit Amstelveen, Diemen, Ouder Amstel, Uithoorn en Aalsmeer. In alle gemeentes steeg het aantal besmettingen. Ook in alle stadsdelen ging het aantal besmettingen omhoog.

In de stad werden er bijna 5700 coronabesmettingen geconstateerd. Dat waren er zo'n 1600 meer dan de week daarvoor. Het ging in Amsterdam vorige week omgerekend om 656 besmettingen per 100.000 inwoners.