Ten Hag verrast: Onana krijgt een basisplaats

Andre Onana keert terug onder de lat bij Ajax. De 25-jarige Kameroener komt na tien maanden afwezigheid in actie bij de wedstrijd tegen Besiktas. Dat meldt De Telegraaf .

Bij Onana werd vorig jaar oktober na een dopingcontrole buiten wedstrijdverband het verboden middel furosemide in zijn urine aangetroffen. De tuchtcommissie van de UEFA schorste hem toen voor twaalf maanden, maar die straf werd door het internationaal sporttribunaal CAS teruggebracht naar negen maanden. Op 4 november liep die schorsing af, maar Onana mocht twee maanden voor die datum al meetrainen.

André Onana heeft al sinds juli een mondelinge overeenkomst met Internazionale. Dat meldt Fabrizio Romano, een doorgaans betrouwbare transferexpert. Onana zal volgens Romano in de zomer van 2022 transfervrij verhuizen naar de regerend kampioen van Italië.

Vanavond speelt Ajax tegen Besiktas in Turkije. De Ajacieden gaan riant aan de leiding in poule C met twaalf punten uit vier duels. Besiktas staat laatste met nul punten uit vier wedstrijden