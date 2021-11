Minister vindt 'Schipholtaks' slecht idee: "Luchthaven is verzamelpunt voor iedereen"

De 'Schipholtaks' lijkt niet door te gaan. Het plan om elke reiziger die via de luchthaven gaat twee euro te laten betalen zodat daarmee de uitbreiding van de Noord/Zuidlijn bekostigt kan worden, is door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat geblokkeerd. Dat meldt De Telegraaf .

Demissionair minister Barbara Visser (VVD) ziet weinig heil in het plan van de 'Tijdelijke Bereikbaarheidstoeslag Knooppunt Schiphol'

"Ik vind het zeer belangrijk dat iedere reiziger of werknemer die naar Schiphol afreist daarvoor niet extra hoeft te betalen”, vertelt Visser aan de krant. "Schiphol is gewoon een openbare ruimte en verzamelpunt voor iedereen. Ik vind het echt onwenselijk als specifiek voor dat traject een extra bedrag zou moeten worden betaald."

De Schipholtaks is een plan van de alliantie van overheden en bedrijven die de Noord/Zuidlijn wil doortrekken naar Schiphol. Voor het doortrekken van de metro is meer geld nodig, mede omdat de door het kabinet beloofde 1,5 miljard euro er anders niet komt. Er zijn daarom verschillende mogelijkheden onderzocht, waarvan de toeslag van twee euro een 'kansrijke vorm' was.

Deze reizigers profiteren van het doortrekken van de Noord/Zuidlijn, omdat het meer ruimte creëert in de trein, op het spoor, in de bus en op de weg rondom Schiphol", liet wethouder Egbert de Vries namens de Vervoerregio Amsterdam weten.

Dat plan lijkt nu dus niet door te gaan.