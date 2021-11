Ark van Noach vaart door de stad

Foto via AT5-Whatsapp (0651190938)

Het bleek te gaan om het drijvende museum Ark van Noach. Dat is bijna 70 meter lang, negen meter breed en dertien meter hoog. De kolos werd via de Nieuwe Meer, Schinkel, Kostverlorenvaart, Kattensloot, Singelgracht en Westerkanaal getransporteerd.

De Ark van Noach is onderweg naar de haven van Huizen. In het museum is onder meer aandacht voor de verhalen van Adam en Eva, Kaïn en Abel, Abraham en Mozes.