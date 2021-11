Extra beveiliging bij OLVG om agressie tegen zorgmedewerkers tegen te gaan

"Het is niet iets nieuws, maar we merken nu een toename. Niet alleen in het OLVG, maar in ieder ziekenhuis", vertelt de 22-jarige Lisa Wessels. Zelf is ze verpleegkundige op de Acute Opname Afdeling in het OLVG West en heeft al meerdere keren te maken gehad met agressieve bezoekers, waarvoor uiteindelijk beveiliging werd ingeschakeld.

"Ik begrijp het ergens wel. Als mijn familie in het ziekenhuis ligt, wil ik ook op bezoek kunnen komen. Maar, nu levert dat gevaarlijke situaties op, we willen geen besmettingen in het ziekenhuis", zegt Wessels. Op dit moment mogen er per patiënt maximaal twee bezoekers per dag komen, maar niet tegelijk. Op de corona verpleegafdeling is er dagelijks maar één bezoeker per patiënt toegestaan.