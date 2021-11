Over een jaar niet harder dan 30 km/u met je auto: "We zullen dit met z'n allen moeten doen"

"Te langzaam", reageert een autombilist. "Als moeder zijnde denk ik wel dat het veilig is voor de kinderen", zegt een andere Amsterdamse. "Als het op de doorgaande wegen maar gewoon 50 blijft", zegt een loodgieter, niet beseffende dat de Amsteldijk waar hij staat straks níét meer zo'n doorgaande weg is (de Wibautstraat nog wel).

Volgens de wethouder wordt de stad er in ieder geval er een stuk veiliger op. De gemeente verwijst in een toelichting op de plannen zelfs naar de Verenigde Naties die stellen dat een verlaging van de snelheid naar 30 km/u het aantal verkeersdoden moet halveren. "Het gaat om een aangename stad, een prettige stad, waar niet wordt gehaast en gestrest, maar waar je ook kunt verblijven en elkaar kunt ontmoeten op straat", aldus De Vries.



Het komende jaar wil de gemeente gebruiken om aanpassingen te doen aan de wegen waar het om gaat; sommige wegen worden smaller gemaakt, op andere plekken komen drempels en/of bewegwijzering. Ook de handhaving, die in het begin van de invoering weleens kan worden opgevoerd volgens de wethouder, behoeft nog aandacht. Op 16 december worden de plannen besproken in de gemeenteraad.