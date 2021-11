Fietspad Zwarte Gouw aangepakt: "Op verzoek bewoners werkzaamheden gefaseerd"

De Zwarte Gouw is een fietspad in Amsterdam-Noord tussen de Liergouw en Zunderdorpergouw. Aan de hele Zwarte Gouw wordt gewerkt aan de fiets-en wandelpaden. Om de fietsers tegemoet te komen zijn de werkzaamheden in tweeën verdeeld. Het pad zal voor een deel open blijven voor fietsers.

AT5

De makers van het AT5-programma Het Verkeer hebben hun snelle gympen ingeruild voor lompe laarzen, want het drassige Zwarte Gouw is wel even wat anders dan de geasfalteerde stad. Maar ook dat heeft voordelen volgens een werkman: "De mensen hier zijn een stuk gemoedelijker dan in de stad." Omgevingsmanager Frans Veldt van Geler vertelt wat er gaat gebeuren tijdens de werkzaamheden: "Het fietspad wordt vernieuwd, het wordt verbreed en opgehoogd. Daarnaast komt er een vrijliggend voetpad naast het fietspad te liggen." De Zwarte Gouw zou in eerste instantie volledig worden afgesloten, maar dat plan is veranderd. "Op verzoek van de bewoners hebben wij een fasering bedacht, waarbij het fietspad voor een deel openblijft", vertelt de omgevingsmanager.

Gevolgen voor het verkeer De Zwarte Gouw is tot september 2022 afgesloten. Het Weersloterpad blijft ten allen tijde open. De Volendammerweg blijft voor nu open, maar wordt in een latere fase waarschijnlijk afgesloten. Er wordt nog gekeken of de weg deels bereikbaar kan blijven.

De buurbewoners hebben weinig te klagen over de werkzaamheden. "Wat dit voor mij betekent? Dat ik een andere route neem. Dan ga ik gewoon die kant op", vertelt een fietser al wijzend naar de tegenovergestelde kant van de Zwarte Gouw. "Soms loop je wel eens tegen een hek aan en kan je niet verder", vertelt een buurtbewoonster. En ze is niet de enige in haar familie die dit weleens overkomt."Onze zoon komt vaak 's nachts uit de stad en dan fietst hij het Zwarte Gouw af. Hij is wel eens tegen een hek aangefietst. Maar die zat te slapen natuurlijk", sluit de moeder lachend af.