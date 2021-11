Woningzoekende verliest urgentie na vinden tijdelijk onderdak

Wethouder Jakob Wedemeijer laat aan Trouw weten dat hij van de maatregel wakker ligt. "Maar alleen zo kunnen we waarborgen dat de schaarse woningen terechtkomen bij degenen die die echt het hardst nodig hebben."

Een urgentieverklaring kan bijvoorbeeld bij de gemeente worden aangevraagd als de huidige woning onbewoonbaar is door brand of als iemand een asielzoeker met verblijfsvergunning is. Dit jaar zijn er zo'n 3800 sociale huurwoningen met urgentie nodig, maar er zijn er slechts 1800. Dat is ook een kwart van het totale aantal sociale huurwoningen van woningcorporaties in de stad.

De maatregel geldt niet voor gezinnen. Wie tijdelijk onderdak heeft gevonden en toch een urgentieverklaring wil krijgen, moet bewijzen dat de situatie 'levensbedreigend' is.

De gemeente heeft vanwege het tekort aan sociale huurwoningen meer regels veranderd: