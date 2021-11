Omleiding voor fietsers op Marnixstraat: "Ik bekijk het positief, nu mag ik ook nog een ander stukje stad zien"

Projectmanager Cock Baltissen vertelt waarom er nieuwe kabels in de Marnixstraat worden gelegd. "De vraag naar elektriciteit stijgt snel. Steeds meer mensen willen hun auto elektrisch laden en wij gebruiken met z'n allen steeds meer elektrische apparaten. Ons netwerk is hier van oudsher niet op ontworpen en om toch aan de toenemende vraag te voldoen zijn wij hier aan het werk."

Een deel van de Marnixstraat is afgezet. Dat betekent dat fietsers moeten omfietsen. Vier verkeersregelaars zorgen ervoor dat de fietsers niet langs de werkzaamheden glippen. Gelukkig luisteren de meeste fietsers over het algmeen goed. Zo zegt een fietser: "Ik bekijk het positief, nu mag ik ook nog een ander stukje stad zien."

"De omwonenden hebben geen last van het boren"

Een buurtbewoner vreest om uit zijn bed te worden getrild met al dat geboor. Maar de projectmanager heeft goed nieuws voor hem én de rest van de buurt: "De omwonenden hebben geen last van het boren. Er zullen wel veel werkzaamheden voor de deur plaatsvinden. Veel aan- en afvoer van transport en er zullen grote gaten in de weg zitten."

Fietsers worden buiten de spits omgeleid

Fietsers richting het Leidseplein kunnen tijdens de spits langs het werk fietsen en worden buiten de spits omgeleid via de Nassaukade.Voetgangers kunnen hun weg langs de werkzaamheden vervolgen en auto's kunnen via het tramspoor hun weg vervolgen. De werkzaamheden zijn in maart 2022 afgerond.