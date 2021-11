Seksuologe Ellen Laan ontvangt koninklijke onderscheiding

Hoogleraar seksuologie Ellen Laan is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Ze ontving de onderscheiding voor haar uitzonderlijke bijdragen op het vakgebied van de seksuologie. Laan strijdt al jaren voor meer gelijkheid tussen de lakens.

Burgemeester van Diemen, Erik Boog, overhandigde de koninklijke onderscheiding vanmiddag aan Laan. De onderscheiding betekent veel voor haar. In een bericht op Twitter laat ze weten dat ze volkomen verrast is en zich vereerd voelt.

Laan is sinds 2016 hoogleraar seksuologie aan de Universiteit van Amsterdam. Ook is ze hoofd van de afdeling Seksuologie en Psychosomatische Gynaecologie van het Amsterdam UMC. Binnen haar vakgebied behoort Laan tot de internationale top.

Seksuele gelijkheid

Sinds het begin van haar carrière richt Laan zich op gelijkheid tussen mannen en vrouwen. In 1988 studeerde ze cum laude af aan de UVA met een proefschrift over seksuele opwinding bij vrouwen. Het bleek een schot in de roos. Sindsdien zet ze zich in als feministische activist om gelijkheid tussen de lakens te bevorderen. Haar inspanningen om seksueel welzijn en seksuele veiligheid op de kaart te zetten hebben grote invloed gehad op Nederlandse en internationale wetenschappelijk ontwikkelingen hierover.

Ondanks ziekte toch door strijden

Vier jaar geleden is er bij Laan borstkanker geconstateerd. Ze wordt ervoor behandeld, maar in maart dit jaar keert de kanker toch terug. Ze voelt zich ziek, maar laat zich niet uit het veld slaan en heeft duidelijk voor ogen wat ze nog wil bereiken. Ondanks haar ziekte blijft ze met passie voor seksuele gelijkheid strijden.