Konijnen en leeuwen: de Straten duikt in de kraakgeschiedenis van de Verversstraat

Deze keer zijn we in een van de rustigste straten in de Nieuwmarktbuurt met een rijke krakersgeschiedenis en een dorps woongevoel. We gaan op ontdekkingstocht naar de oude verhalen van de Ververstraat.

Ons avontuur begint bij de twee goede vrienden en huisgenoten Renze en Felix. Renze is een jonge Amsterdamse ontwerper en heeft samen met zijn zus Anna het kledingmerk ‘La Fam’ opgericht. In vergelijking met de rest van de buurt wonen Felix en Renze relatief kort in de Verversstraat. Ze zijn niet goed op de hoogte van de rijke geschiedenis die achter hun straat schuilgaat. Nadat we in Renze zijn kledingkast zijn gedoken, vervolgen we samen met hem onze expeditie.

Annebeth woont verderop in de straat en kan ons meer vertellen over de kraakgeschiedenis en de oude bewoners. Ze woont met haar man en baby Arthur in de Konijnenberg en vertelt ons waar de bijzondere naam van dit pand vandaan komt. Over de straat zegt ze dat het “een soort dorpje naast de Dam” is: “Iedereen kent elkaar!” Haar buurman Hannes zit buiten zijn racefiets schoon te maken en komt spontaan mee wanneer we de kelder induiken. Samen vertellen ze ons waarom daar een veelkoppig monster de kelder onveilig maakt (of juist bewaakt?).