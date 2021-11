Live: persconferentie over de nieuwe coronamaatregelen

Er wordt vanuit gegaan dat de 'avondlockdown' voorlopig drie weken lang gaat duren. De kortere openingstijden zouden dan ook gelden voor doorstroomlocaties zoals musea, dierentuinen en voor de amateursport.

De scholen mogen waarschijnlijk open blijven. Wel worden leerlingen verplicht een mondkapje te dragen in de gangen. De maatregelen zou moeten gelden voor leerlingen vanaf groep zes.

Door het hoge aantal coronapatiënten is deze week fase 2D afgekondigd. In deze fase kan besloten worden om de kritiek planbare zorg af te schalen. Het is de laatste fase voor fase 3, in de volksmond code zwart.