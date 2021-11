Stad NL V Horeca moet om 17 uur dicht: "Dit is gewoon een verkapte sluiting"

"Het is wel duidelijk, we hoeven niet meer open te gaan." De nieuwe coronamaatregelen van het demissionair kabinet slaan bij horecaondernemers in als een bom. Cafés en restaurants moeten vanaf zondag om vijf uur 's middags al de deuren sluiten, en er mogen minder mensen naar binnen. "Dit is gewoon een verkapte sluiting."

In Bar Café Louis Davids aan Rijnsburgstraat in Zuid kijken klanten en eigenaren naar de coronapersconferentie van demissionair premier Rutte en minister De Jonge. Vanwege de sterk oplopende besmettingscijfers en de steeds voller wordende ziekenhuizen, worden de coronamaatregelen voor de horeca opnieuw strenger: sluiten om 17.00 uur, vaste zitplaats verplicht, evenals de 1,5 meter afstand en een mondkapje bij 'verplaatsing'.

Gasten kijken naar de coronapersconferentie in Bar Cafë Louis Davids

Quote "Onze buffer was bij de eerste lockdown er al helemaal doorheen, dit kan niet heel lang meer zo doorgaan" DAVID JURGENS, CAFÉ-EIGENAAR

Twee van deze horecaondernemers die last gaan krijgen van deze maatregelen zijn David Jurgens en zijn broer Louis. Ze hebben twee horecazaken in de stad, die beide vooral omzet genereren ná vijf uur. Ze vrezen voor het voortbestaan van hun eetcafés. David: "Onze buffer was bij de eerste lockdown er al helemaal doorheen. Dit kan niet heel lang meer zo doorgaan." Het ongeloof is dan ook groot bij de broers: "De mensen hier in ons café komen pas om vijf, zes uur binnen, we zijn ook een eetcafé, voor ons betekent dit gewoon een verkapte sluiting. Schandalig vind ik het."

Quote "Dus bij ons kan je geen biertje meer halen straks maar wel een mooie kerstboom" david jurgens, café-eigenaar

Toch blijven de broers de moed erin houden. "We gaan niet bij de pakken neerzitten, hoe kut het ook is, we gaan allerlei andere dingen aanpakken, waardoor wij gewoon omzet draaien zodat we onze kosten en personeel kunnen betalen." En daar komt ook de nodige creativiteit bij kijken. "We hebben acht man personeel in twee zaken, die moeten we aan het werk houden, dus we gaan ons volop storten op alle bezorgsites die er zijn, en we gaan kerstbomen verkopen. Vanuit Oud Sloten in Amsterdam. Dus bij ons kan je geen biertje meer halen straks maar wel een mooie kerstboom."