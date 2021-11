Cultuur NL V Verveelde bakker wordt kunstenaar: pizza's in skateboard, stoel en tafel

Dagelijks pizza's bakken in zijn pizzeria begon te vervelen voor Saman Khoshgbar. Hij kwam op het idee om pizza's te laten drogen en daarna in een verhardingsmiddel te gieten. De pizzakunst gaat online de hele wereld over.

Inmiddels zijn acht van zijn werken te zien in de OBA op de Oosterdokskade. Onder deze kunststukken behoren onder andere een pizza-stoel, een pizza-skateboard en een pizza-tafel.

In de tentoonstelling laat Khoshgbar, ook bekend onder de naam Flourboy, zien dat het een moeizaam proces is. "Wanneer je iets voor ogen hebt, moet je volhouden en door blijven zetten totdat je dit doel behaald hebt." Hij wil laten zien dat dingen niet zomaar ontstaan, maar dat het vaak lange tijd nodig heeft om zich te ontwikkelen. Het gaat dus om echte pizza's. "Hij is exact hetzelfde gebleven in twee jaar", vertelt de kunstenaar over een pizza in een tafel. Maar toch raadt hij niet aan om het werk kapot te maken en de pizza te eten. "Dat ga je niet kunnen navertellen."

De tentoonstelling is tot en met 28 januari te zien in de expo-zaal in de OBA op de Oosterdokskade.