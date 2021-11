Negen aanhoudingen bij ontruiming kraakpand Marnixstraat

Acht van de negen aanhoudingen werden volgens een politiewoordvoerder verricht vanwege het belemmeren van de aanwezige politiemensen, de andere aanhouding was wegens verstoring van de openbare orde. Tientallen andere demonstranten werden op basis van een noodbevel van burgemeester Halsema 'bestuurlijk verplaatst'; in bussen werden zij afgevoerd en naar een plek elders in de stad gebracht. De politie is momenteel bezig met de laatste fase van de ontruiming.

"Zolang er zoveel panden leegstaan in Amsterdam, er een wooncrisis is en een tekort aan ruimte, dan gaat er gekraakt worden", aldus de woordvoerder van de krakers.

Protest

De krakers kregen donderdag van het Openbaar Ministerie (OM) te horen dat ze weg moeten.

Vandaag verzamelden krakers en tientallen sympathisanten zich voor de deur van het pand

om te demonstreren tegen die ontruiming.