Man gegijzeld in kraanhotel op KNSM-eiland

In een hotelkamer in een kraan op de Surinamekade op het KNSM-eiland heeft gisteravond een gijzeling plaatsgevonden.

Foto via AT5-Whatsapp (0651190938)

Onderzoek na gijzeling op KNSM-eiland Foto via AT5-Whatsapp (0651190938)

Foto via AT5-Whatsapp (0651190938)

Onderzoek na gijzeling op KNSM-eiland Foto via AT5-Whatsapp (0651190938)

Volgens een politiewoordvoerder werd het slachtoffer, een man, een paar uur lang vastgehouden met de bedoeling om hem af te persen. Hij raakte uiteindelijk niet gewond.

Onderzoek

De politie kwam er pas later achter dat er een gijzeling had plaatsgevonden. De recherche en Forensische Opsporing doen vandaag onderzoek.

Een buurtbewoner spreekt van een groot onderzoek. "We weten niet wat er aan de hand is, maar ze waren vanochtend vroeg al bezig met een man of 10 en nu om 12.30 uur nog met twee wagens."

Een kamer

Op het moment van de gijzeling waren er geen andere gasten in de buurt. De kraan telt namelijk maar een verblijf. Het gaat om een slaapkamer, woonkamer en badkamer. In totaal is het verblijf 40 vierkante meter groot.

Het slachtoffer is door meerdere verdachten gegijzeld. Zij zijn nog niet opgepakt.