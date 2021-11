Voorspelbaar Ajax boekt zuinige overwinning op Sparta

Op Het Kasteel in Rotterdam heeft Ajax drie punten overgehouden aan de ontmoeting met Sparta. De ploeg van trainer Erik ten Hag had veelvuldig de bal, maar slaagde er niet in om dat uit te drukken in veel kansen en doelpunten. Dankzij een doelpunt van Dusan Tadic won Ajax slechts met 0-1.

In de uitwedstrijd op Het Kasteel koos Ten Hag ervoor om een aantal wisselingen door te voeren. Doelman Remko Pasveer keerde weer terug onder de lat en verder kreeg Danilo het vertrouwen in de spitspositie, omdat Sébastien Haller ontbrak vanwege ziekte. De spits schoot Ajax afgelopen week als invaller nog naar de groepswinst in de Champions League.

De Amsterdammers slaagden er in het eerste half uur vrijwel nauwelijks in om gevaar te stichten. Voorzetten waren onnauwkeurig en door slordigheden achterin was de grootste kans voor Sparta. Vito van Crooij schoot voorlangs nadat hij de bal van een Ajacied in de voeten kreeg.

Geduld

Ajax kreeg in navolging tot Heracles Almelo en Go Ahead Eagles, die het elftal op een doelpuntloos gelijkspel hielden, opnieuw een uiterst defensieve tegenstander tegenover zich. De eerste grote mogelijkheid kwam dan ook pas na 34 minuten toen Danilo de bal uit de kluts voor zijn voeten kreeg, maar over schoot. Twee minuten later opende Dusan Tadic wel de score. De aanvoerder kon de bal van dichtbij eenvoudig binnentikken: 0-1.

Het was wachten op het moment dat Ajax het tempo in de wedstrijd zou ophogen. In de laatste fase voor de rust lukte dat even en dat leidde meteen tot gevaar, maar geen grote uitgespeelde kansen. Na rust was het momentum weer weg en had Ajax veel de bal, maar in het eerste kwartier na de pauze kwam het niet verder dan een afstandsschot van Danilo.

De wedstrijd op Het Kasteel werd rond de 60ste minuut tijdelijk stilgelegd door ongeregeldheden rondom het stadion. Zwaar vuurwerk werd door de poorten naar binnen gegooid, waardoor er een aantal minuten niet gevoetbald werd. Ook na de onderbreking kwam het duel nog niet los. Sparta bleef verdedigen, maar toonde in het laatste kwartier meer aanvallende intenties. In het slot van de wedstrijd zorgde Steven Berghuis tot twee keer toe voor wat gevaar, maar daar bleef het echter bij.

Ajax blijft dankzij de overwinning op Sparta aan kop in de eredivisie. De Amsterdammers hebben nu 33 punten uit 14 wedstrijden. Aanstaande donderdag wacht om 21.00 uur de thuiswedstrijd tegen Willem II.