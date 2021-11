Wethouder De Vries: metro's mochten bovengronds stilstaan tijdens storing

Dat schrijft wethouder Egbert de Vries in een brief aan de gemeenteraad. Hij komt daarmee terug op kritische vragen vanuit de gemeenteraad. Een eerdere brief over de verstoring leidde bij raadsleden tot zorgen over de veiligheid van metroreizigers.

Het is protocol dat metro's bij calamiteiten zo snel mogelijk naar het eerstvolgende station rijden, zodat reizigers veilig en snel kunnen uitstappen. Bij drie metro's lukte dat tijdens de verstoring van 20 november niet: reizigers zaten toen 15 minuten op een deel van de Gein-tak vast omdat er al een andere metro op het volgende station stond. Nadat het perron was vrijgemaakt konden zij alsnog uitstappen.

Safe haven

Raadsleden vroegen zich af of daarmee het safe haven-principe had gefaald, waarbij metro's alleen mogen vertrekken als zeker is dat ze het volgende station kunnen bereiken. Maar volgens De Vries geldt dat principe alleen ondergronds.

"Op de bovengrondse delen van het metronet zijn de risico’s kleiner en kunnen metro’s in geval van een calamiteit ook tussen stations ontruimd worden. Daarom wordt safe haven bovengronds niet afgedwongen", aldus de wethouder. Hij stipt aan dat het vaker voorkomt dat metro's bovengronds stil komen te staan tussen de stations.

Verstoring

Door de storing reden alle metro's een uur en 45 minuten niet. Daarnaast zijn er de afgelopen dagen meerdere kleine verstoringen ontstaan, onder meer door bladeren op het spoor. Volgens De Vries grijpt het nieuwe systeem namelijk eerder in als de metro's gaan slippen.